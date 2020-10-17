بصورة مزيفة.. أحفاد البنا يحاولون تشويه حي الأسمرات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة مفبركة يظهر فيها بعض الخراف والماعز والأبقار، يرعون في حديقة إحدى المناطق السكنية في شوارع حى الأسمرات، وتداولت صفحات السوشيال ميديا والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، الصور المفبركة لمحاولة لتشويه صورة الحي، للسير في نهج الجماعة في الترويج للشائعات والأكاذيب الذي تتبعه الإخوان الإرهابية، للإساءة إلى المصريين وتشويه إنجازات الدولة.

وزعمت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لشائعة استغلال أهالي وسكان حي الأسمرات شوارع المدينة الححديثة، لرعي الأغنام والماشية في المساحات الخضراء، من خلال تداولهم لصورة تظهر فيها الماشية تأكل الحشائش الخضراء، إلا أنه بالبحث والتدقيق حول صحة الصورة المتداولة، تبين أن هذا المشهد لا يوجد في حى الأسمرات، وأن الصورة المنشورة هي جزء من سلسلة أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.

صورة زائفة تتداولها صفحات وقنوات الإخوان لحى الأسمرات

وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية، إلى تشويه نجاح الدولة المصرية في تحويل العديد من المناطق العشوائية لمدن وأحياء راقية متكاملة الخدمات، في إطار الخطة قومية التي وضعتها القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي من بينها حي الأسمرات، من خلال تطويرها على عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك، بعدها كانت منطقة عشوائية وغير آدمية.