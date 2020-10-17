توفيت والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء. الشهيد أحمد صابر منسي ووالدته أحمد صابر منسي مع عائلته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والدة أحمد منسي بعد 3 سنوات من استشهاد البطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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