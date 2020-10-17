لم أتقدم باستقالتي.. «الهاكرز» يخترقون هاتف أشرف زكي

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، تقدمه باستقالته من منصبه في نقابة المهن التمثيلية، مؤكدا التزامه بجميع مهامه كنقيب لكل فنانون مصر، وأنه لن يغادر العمل النقابي تماما، خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية شهر ديسمبر المقبل.
وحذر أشرف زكي، نقيب الممثلين، من رسائل يبعث بها شخص مجهول، لبعض الفنانين على أرقام هواتفهم الشخصية عبر تطبيق «واتس آب»، لاختراق هواتفهم، مؤكدا أن عددا من الفنانين تلقوا هذه الرسائل.
وأوضح أشرف زكي، تلقيه رسالة عبر تطبيق واتس آب، وكذلك الفنانين أحمد بدير، وحمدي المرغني، عبارة عن لينك، يدعي مرسلها أنه من إدارة واتس آب، وأن إدارة الشركة أرسلت اللينك لتأكيد الحساب الشخصي للرقم على التطبق، وبالضغط على اللينك لتأكيد الحساب، يتم اختراق الهاتف والاستيلاء على كافة الارقام المسجلة عليه.
وحذر أشرف زكي، جموع الفنانين من محاولات اختراق هواتفهم من خلال اللينكات المجهولة التي ترسل لهم على أرقام هواتفهم الشخصية.
يذكر أن الدكتور أشرف زكي، شارك في احتفالية تكريم المخرج محمد عبد العزيز، داخل أكاديمية الفنون، ضمن مشروعات تخرج طلبة دفعة 2020 من المعهد العالي للسينما، والتى أطلق عليها دفعة الأستاذ المخرج محمد عبدالعزيز، الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مع كبار النجوم.
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