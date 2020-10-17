مدبولي يتفقد مشروع تطوير سُوَر مجرى العيون

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير سُوَر مرى العيون، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وعدد من المسئولين .

واستمع "مدبولي" لشرح حول موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، لإعادة رونق المناطق التاريخية بالقاهرة، حيث يشمل مخطط تطوير المنطقة اقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية، تضم مطاعم وساحات مفتوحة، وكذا منطقة للثقافة والفنون، تتيح مساحات تستخدم كمسرح مفتوح، واقامة سينمات ومتاحف ومعارض للفنون التشكيلية، وقاعة ندوات ومؤتمرات، ومركز لإحياء الموسيقى التقليدية والإنشاد الديني، وساحة لتنفيذ فعاليات ثقافية وفنية، هذا الى جانب منطقة التسوق لبيع المنتجات الحرفية والتراثية والمنتجات المتخصصة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بمنطقة الخيالة.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتم على مساحة 37.5 فدان، ويشمل تنفيذ 42 عمارة سكنية، بإجمالي 2268 وحدة سكنية، وعدد 126 محلا تجاريا، و 126 وحدة إدارية.