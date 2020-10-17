قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إنه مع بداية الدراسة يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في احتمالية ظهور موجة ثانيه.
وأكد "عبد الفتاح"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الإجراءات الوقائية تبدأ بارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات والمواد الكحولية المعقمة، مع الحفاظ على واقي الوجه، والتباعد الاجتماعي.
وأوضح، أنه على الطلاب عدم الذهاب إلى المدرسة إلا بالأغراض الخاصة بهم، كزجاجة المياه وصندوق الطعام، والأغراض الوقائية، والتشدد علي عدم مشاركة أغراضهم الخاصة مع أحد.
وأشار إلي أنه علي ولي الأمر ملاحظة الأبناء عند ظهور أي أعراض تنافسية حتي لو بسيطه، كارتفاع درجة الحرارة أو تكسير بالجسم، بأن لا يذهب إلي المدرسة، إبلاغ المشرف على ذلك.
وشدّد رئيس الإدارة المركزية، على أنه من الضروري الاهتمام بالتغذية السليمة، علي الخضروات والفاكهة والحرص على النوم الجيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع بداية الدراسة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام والحذر للوقاية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.