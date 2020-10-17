مع بداية الدراسة.. الصحة تشدد على ضرورة الالتزام والحذر للوقاية من كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إنه مع بداية الدراسة يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في احتمالية ظهور موجة ثانيه.

وأكد "عبد الفتاح"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الإجراءات الوقائية تبدأ بارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات والمواد الكحولية المعقمة، مع الحفاظ على واقي الوجه، والتباعد الاجتماعي.

وأوضح، أنه على الطلاب عدم الذهاب إلى المدرسة إلا بالأغراض الخاصة بهم، كزجاجة المياه وصندوق الطعام، والأغراض الوقائية، والتشدد علي عدم مشاركة أغراضهم الخاصة مع أحد.

وأشار إلي أنه علي ولي الأمر ملاحظة الأبناء عند ظهور أي أعراض تنافسية حتي لو بسيطه، كارتفاع درجة الحرارة أو تكسير بالجسم، بأن لا يذهب إلي المدرسة، إبلاغ المشرف على ذلك.

وشدّد رئيس الإدارة المركزية، على أنه من الضروري الاهتمام بالتغذية السليمة، علي الخضروات والفاكهة والحرص على النوم الجيد.