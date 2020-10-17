رئيس الوزراء يعلن انتهاء انشاءات المباني ضمن تطوير عشوائيات «الخيالة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير العشوائيات في منطقة "الخيالة البساتين".
واستمع "مدبولي"، إلى شرح حول الانتهاء من أعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%.
وكان قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أثناء جولتهم، اليوم بمنطقة عين الصيرة، بتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التزام المهندسين والعمال في مختلف مواقع العمل بمشروع التطوير بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا"، ولاسيما خلال هذه المرحلة، تفاديا لزيادة معدلات الإصابة به، وحفاظا على أرواحهم.
وكلف رئيس الوزراء خلال تفقد الموقع بدهان واجهات جميع العمارات المحيطة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، والمتحف القومي للحضارة، وسرعة اتمام ذلك، قبل الموعد المقرر للانتهاء من أعمال التطوير في بحيرة عين الصيرة خلال شهر نوفمبر المقبل.
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