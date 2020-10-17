مطران أسوان يهنىء المهندس كامل ميشيل لتعيينه بمجلس الشيوخ

وقال الأنبا هدرا فى بيان صادر عن لجنة العلاقات العامة بالمطراينة: "الأنبا هدرا والكهنة والخدام والخادمات وشعب الكنيسة بإيبارشية أسوان، يقدمون للسيد المهندس كامل ميشيل أجمل التهانى والتبريكات لثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره عضوا لمجلس الشيوخ 2020". وتابع البيان: "راجين من الرب أن يعينه ويرشده لخدمة بلادنا العزيزة مصر، وبهذه المناسبة يسر نيافة الأنبا هدرا أن يلتقى مع ابنه وخادمه كامل ميشيل بقاعة كبار الزوار بمبنى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجارى، متمنيا له دوام التوفيق والرقى بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى وأبينا المحبوب الأنبا هدرا".

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