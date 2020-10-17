عاجل .. السيسى : محاولات النيل من كيانات الدول ومؤسساتها تتيح خطر الإرهاب

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزيرة خارجية إسبانيا، حيث أكد أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية فى المنطقة تتيح المساحة لانتشار خطر الإرهاب وتفشى الفكر المتطرف.





وحسبما أفاد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال الرئيس السيسى "تطلع مصر لاستمرار التعاون وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين خاصةً فى الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة". ومن جانبها أكدت الوزيرة الإسبانية، أن أوروبا تعتمد على مصر كمحور ارتكاز لتحقيق أمن شرق المتوسط، مشيرة إلى أن الخطوط المعلنة من جانب الرئيس بشأن ليبيا منعت تدهور الموقف، وساهمت فى العودة للمسار السياسى. وأكدت وزيرة خارجية إسبانيا، أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى منع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين اللاجئين أمر يحظى بتقدير اوروبى كبير.

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