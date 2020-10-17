الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك : لايجوز إبداء الرأى فى نزاع قضائى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء الرأى بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضًا على محكمة القضاء الإدارى.





وأكدت الفتوى أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت إلى مجلس الدولة كتابا تستفتى فيه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس نادى الزمالك والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادى وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة والاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها.

وأضافت الفتوى، أن رئيس نادى الزمالك، أقام دعويين أمام مجلس الدولة طالب فيهما بإيقاف القرار الصادر بايقاف نشاطه لمدة 4 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه، والدعوة لشغل مقعده بالجمعية العمومية العادية للنادى.

وأوضحت أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات التى تتعلق بالمسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة".

وأشارت الفتوى أن ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوى عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدى لموضوع ما بإبداء الرأى فيه متى كان مطروحا على القضاء.