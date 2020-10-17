صور.. مدبولى يتفقد مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بالخيالة

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتم على مساحة 37.5 فدان.

ويشمل المشروع تنفيذ 42 عمارة سكنية، بإجمالى 2268 وحدة سكنية، و126 محلا تجاريا، و126 وحدة إدارية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يتضمن منطقة خدمات، تضم مدرسة، ومركز شباب، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركزا طبيا، ومكتب بريد، وحديقة عامة.

وتتضمن أعمال تنسيق الموقع تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف م2، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 م2، ولاند سكيب.

وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن نسبة تنفيذ العمارات السكنية بالمشروع وشبكات المرافق تخطت 90%، وأنه سيتم تسليم المشروع بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل الفورى فى منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع، مكلفا محافظ القاهرة بتخصيص الأراضى التى يحتاجها المشروع على الفور.