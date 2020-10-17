- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتم على مساحة 37.5 فدان.
ويشمل المشروع تنفيذ 42 عمارة سكنية، بإجمالى 2268 وحدة سكنية، و126 محلا تجاريا، و126 وحدة إدارية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يتضمن منطقة خدمات، تضم مدرسة، ومركز شباب، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركزا طبيا، ومكتب بريد، وحديقة عامة.
وتتضمن أعمال تنسيق الموقع تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف م2، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 م2، ولاند سكيب.
وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن نسبة تنفيذ العمارات السكنية بالمشروع وشبكات المرافق تخطت 90%، وأنه سيتم تسليم المشروع بنهاية شهر نوفمبر المقبل.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل الفورى فى منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع، مكلفا محافظ القاهرة بتخصيص الأراضى التى يحتاجها المشروع على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مدبولى يتفقد مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بالخيالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.