عاجل .. 100 شخصية تمثل أطياف المجتمع .. ننشر قائمة المعينين بمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 590 لسنة 2020، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للقانون رقم 141.



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 590 لسنة 2020، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للقانون رقم 141. وينشر دوت الخليج أسماء المعينين بـ مجلس الشيوخ، والذين يمثلون كافة أطياف المجتمع.

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