مدبولى يوجه باستغلال الأراضى المحيطة بمشروع تطوير سور مجرى العيون

وخلال جولته بمنطقة سور مجرى العيون، وجه مدبولى وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضى المحيطة بامتداد المشروع، لاستكمال الشكل الجمالى للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضى المتواجدة بالمنطقة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تم من أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة سور مجرى العيون، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أشار إلى قرب إنتهاء موقف الإزالات بالمنطقة ورفع المخلفات نتيجة أعمال الهدم.

وتم حتى الآن رفع نحو مليون متر مكعب، تمهيداً لإخلاء المنطقة وتنفيذ أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من العمارات بأعمال التطوير.

وأوضح أن منطقة التطوير تبلغ مساحتها حوالى 378 ألف م2، حيث سيتكون المشروع من 60 عمارة تراثية الطراز، ومنطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بتنظيف للواجهات الحجرية لمبنى السواقى، وقيام معهد الحرف الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بأعمال تركيب الدرابزين الخشبى لمبنى السواقى، إلى جانب قيام الفنيين المختصين بأعمال تأمين الموقع الأثرى بتركيب البوابات الحديدية على كافة المنافذ بالموقع لتأمينه على الوجه الأكمل، فضلاً عن القيام بأعمال ترميم وتدعيم واستكمال للسور الحجرى الجانبى الموجود بالسلم الصاعد لأعلى مبنى السواقى.

كما تضمنت الأعمال القيام بتجهيز الممشى الخارجى للموقع الأثرى وتدعيمه وغلق الفتحات التى كانت تمثل خطورة داهمة على زائرى الموقع الأثرى، وتركيب السور الحامى لمبنى السواقى فى الجزء الواقع أمام شارع كورنيش النيل، فضلا عما يتم حاليا من استكمال لمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بسور مجرى العيون طبقا للاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك.