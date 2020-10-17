الوزراء: 2.3 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان رقم صحيح .

واكد المركز ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موَّل "مشروعات مصر" مشروعات في مجال تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية بأكثر من 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020، وتهدف تلك المشروعات إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

واشار الى ان هذه المشروعات أتاحت خلال السنوات الست الماضية حوالي 30 مليون يومية تشغيل بجميع محافظات الجمهورية.