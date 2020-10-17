نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان رقم صحيح .
واكد المركز ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موَّل "مشروعات مصر" مشروعات في مجال تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية بأكثر من 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020، وتهدف تلك المشروعات إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
واشار الى ان هذه المشروعات أتاحت خلال السنوات الست الماضية حوالي 30 مليون يومية تشغيل بجميع محافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوزراء: 2.3 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.