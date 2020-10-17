وزير الإسكان: مشروع الخيالة على 37.5 فدان ويشمل تنفيذ 2268 وحدة سكنية لأهالي العشوائيات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بمنطقة الخيالة.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتم على مساحة 37.5 فدان، ويشمل تنفيذ 42 عمارة سكنية، بإجمالي 2268 وحدة سكنية، وعدد 126 محلا تجاريا، و 126 وحدة إدارية.

وأشار الوزير إلى ان المشروع من المقرر أن يتضمن منطقة خدمات، تضم مدرسة، ومركز شباب، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركزا طبيا، ومكتب بريد، وحديقة عامة. وتتضمن اعمال تنسيق الموقع تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف م2، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 م2، ولاند سكيب.

وقال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن نسبة تنفيذ العمارات السكنية بالمشروع وشبكات المرافق تخطت ٩٠ في المائة، وأنه سيتم تسليم المشروع بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل الفوري في منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع، مكلفا محافظ القاهرة بتخصيص الأراضي التي يحتاجها المشروع على الفور.