وزيرة خارجية إسبانيا للرئيس: الخطوط المعلنة من جانب السيسي بشأن ليبيا منعت تدهور الموقف

استقبل الرئيس بعد الفتاح السيسي وزيرة خارجية اسبانيا. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المساحة لانتشار خطر الإرهاب وتفشي الفكر المتطرف. واضاف راضي ان الرئيس اكد تطلع مصر لاستمرار التعاون وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين خاصةً في الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة. ومن جانبها قالت الوزيرة الاسبانية ان اوروبا تعتمد علي مصر كمحور ارتكاز لتحقيق أمن شرق المتوسط كما ان الخطوط المعلنة من جانب الرئيس بشأن ليبيا منعت تدهور الموقف، وساهمت في العودة للمسار السياسي. واشادت بجهود مصر بقيادة الرئيس في منع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين اللاجئين امر يحظي بتقدير اوروبي كبير.

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