عاجل .. مصر تدين إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء وحدة استيطانية جديدة

وأكد على أن التوسع الاستيطانى الإسرائيلى يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممى 2334. وصرح المتحدث باسم الخارجية أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطينى، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدى لحل الدولتين.

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