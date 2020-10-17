انتظام الدراسة فى مدارس الأقصر وسط إجراءات وقائية احترازية

وحرص مديرو المدارس على تفقد الفصول والترحيب بالتلاميذ والتنبيه عليهم بالحفاظ على سلامتهم والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، كما بدأ المدرسون الحصة الأولى بالترحيب بالطلاب وتهنئتهم بالعام الجديد، ونصح المدرسون الطلاب بالحفاظ على سلامتهم وارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسى وعدم التكدس والزحام.
كما التزمت المدارس بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بقياس درجات الحرارة والتأكد من التزام الطلاب بالكمامات حفاظًا على سلامتهم.
من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم الأقصر عبد اللطيف أحمد عمران، إن الطلبة التزموا بالتباعد الاجتماعى فى أرض الطابور، كما ارتدوا الكمامات، وخلال طابور الصباح ألقى مديرو المدارس كلمة رحبوا فيها بالطلبة الجدد وجميع الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد.
وشدد على المديرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم، وعدم التزاحم، وعدم التكدس داخل الفصول، وعدم إلقاء المخلفات فى الفناء، كما تم إلقاء كلمة عن حرب أكتوبر المجيدة والانتصارات التى حققها أبطالنا فى تلك الملحمة الوطنية.
وأوضح عمران أنه تم تعليق ورقة على باب كل فصل بترددات المنصات التعليمية على قناة النيل التعليمية والتى ستقدم شرحًا لجميع المواد للفصول الدراسية المختلفة.
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