حان اللقاء .. والدة الشهيد أحمد منسى تحقق أمنيتها وتلحق بنجلها

"معى دائمًا لا يتركنى قط، يأتى لى فى الليل ليطبطب علي، وأقول له وحشتنى وسيبت فراغ، ودائما أطلب وأقول له متى اللقاء؟" .. بهذه الكلمات البسيطة عبرت سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء عن مدى اشتياقها لنجلها الشهيد.





بهذه الكلمات تسائلت والدة الشهيد أحمد منسى فى لقاء تلفزيونى مع الإعلامية منى الشاذلى، خلال برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، متى يحين اللقاء؟، ويبدو أن القدر كان رحيما بها وكتب لآلام فراق نجلها ألا تستمر طويلا، إذ رحلت عن عالمنا اليوم، بعد أزمة صحية.

وقالت والدة الشهيد أحمد منسى فى حوارها السابق، إنها لا تحتاج أن تسأل لتعرف عن بطولات أحمد منسى، ولتعرف كم هو عظيم، مؤكدة أنها تراه عظيما دون أن تسأل أحد، متابعة : "هو كل يوم معايا بيطبطب عليا لا أحد سيصدق، كل يوم يأتى لى وأنا نائمة يطبطب عليا يقول لى خلى بالك من نفسك".

وتابعت : "كل يوم روحه معايا، جسده فقط اللى راح، هو طلب الشهادة ونالها".

وأكدت والدة الشهيد أحمد منسى، أن أفضل كلمة وُصف بها نجلها الشهيد أحمد منسى كان "أيقونة الشهداء"، متابعة: "إطلاق اسم الشهيد أحمد منسى على عدد من المدارس والكوبرى المتحرك فى الإسماعيلة، خطوة جيدة ليبقى الشهيد فى ذاكرة جميع المصريين".

وحول العمل الذى تناول سيرة الشهيد أحمد منسى، أكدت والدة الشهيد، أنه تخرج ليعمل بالصاعقة فى أنشاص، ثم سافر باكستان لمدة عام، ثم عاد إلى أنشاص مرة أخرى فى الصاعقة، قبل أن ينتقل إلى العريش.

ولفتت إلى أن الشهيد أحمد منسى، هو من طلب نقله إلى العريش.

وأكدت أن الشهيد كان حريص دائما على الإتصال بها تليفونيا يوميًا من العريش، كل يوم الساعة السابعة.

وقالت والدة الشهيد، فى آخر سفر له كان عندى إحساس أنه سيسافر ولن يعود، وعندما اتصلت به فى يوم الساعة السابعة كالمعتاد لم يكن هناك رد، حتى جاء خبر الاستشهاد.

وتوفيت، اليوم السبت، سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسى، بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوى بالتجمع الخامس.