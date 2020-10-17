قافلة طبية بقرية بالشرقية تعالج 1339 مريضا مجانا

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى تصريح له اليوم السبت، إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1339 مريضا من أهالى القرية على مدى يومين وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المواطنين من فيروس كورونا وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى وكورونا والكشف عن الأمراض غير السارية وكذلك توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه .