اﻷوقاف : افتتاح 25 مسجدًا يوم الجمعة المقبل

وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم السبت، أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 400 مسجد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020م، يتم افتتاح 25 مسجدًا منها يوم الجمعة المقبل فى ست محافظات منها 18 مسجدا بمحافظة دمياط، ومسجدان بالوادى الجديد، ومسجدان فى سوهاج، ومسجد بكل محافظة من محافظات مطروح، وبنى سويف، والغربية.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت أمس 45 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، فى إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة فى افتتاح المساجد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020م، والتى بلغ عددها 384 مسجدا تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.
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