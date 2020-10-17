المعينون بمجلس الشيوخ.. يحيى الفخرانى فنان ومثقف بدرجة سياسى

اختير الفنان يحيى الفخرانى، ضمن قائمة الأسماء المعينة لتولى عضوية مجلس الشيوخ، ضمن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للقانون رقم 141.





يحيى الفخرانى واحدا من أكبر نجوم الفن المصرى والعربى، وهو قامة كبيرة يقدرها الوسط الفنى والثقافى والمجتمع المصرى.

أثر الفخرانى بأدواره فى الجمهور، الذى تعود على ظهوره الدائم فى الدراما المصرية، حتى بات غيابه عن الشاشة، خاصة فى شهر رمضان يؤثر بالسلب على محبيه وعشاقه من الخليج إلى المحيط.

عاد يحيى الفخرانى للأضواء خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع بدء تصوير مسلسله الرمضانى القادم "نجيب زاهى زركش"، الذى يضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أنوشكا وأحمد خالد صالح.

عظمة وموهبة يحيى الفخرانى بدأت منذ دراسته الجامعية، بعدما انضم إلى فريق التمثيل أثناء دراسته للطب فى جامعة عين شمس، ونال جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية.

خطط للعمل بمهنة الطب، وشغل وظيفة طبيب عام فى مبنى الإذاعة والتلفزيون، فظل قريبا من مجال موهبته وشغفه الذى غلبه ودفعه إلى ترك الطب.

بدأ الفخرانى حياته الفنية على خشبة المسرح، ثم السهرات التلفزيونية، حتى شارك فى أول مسلسل له عام 1972 وكان بإسم "أيام المرح" مع عبد المنعم مدبولى، بينما شارك فى أول أفلامه "آه يا ليل يا زمن"، عام 1977 مع وردة ورشدى أباظة.

تمتد مسيرته الفنية إلى حوالى 50 عاما، وأبرز أعماله السينمائية: الكيف، إعدام ميت، مبروك وبلبل، وللحب قصة أخيرة.

إرثه الدرامى سيظل شاهدا على عظمته وقوة موهبته وقدرته على اختيار الأعمال التى تمس الجمهور، وتستقطب احترامه، من بينها مسلسلات: زيزينيا، ليالى الحلمية، أوبرا عايدة، الليل وآخره، يتربى فى عزه، وشيخ العرب همام.

يتمتع يحيى الفخرانى بصوت مميز وثقافة كبيرة، أهلته هذه القدرات إلى تقديم "قصص الأنبياء والحيوان والإنسان والنساء فى القرآن الكريم"، بصوته ليكون الراوى فى سلسلة مميزة من أعمال الرسوم المتحركة.

نال الفخرانى على مدار مشواره عشرات الجوائز فى مهرجانات عديدة، منها قرطاج والمركز الكاثوليكى والمهرجان القومى للأفلام الروائية، وجائزة مصطفى وعلى أمين.