المعينون بـ الشيوخ.. عماد الدين حسين مسيرة حافلة بالنجاحات فى عالم الصحافة

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يطل عماد الدين حسين، على القارئ يوميًا من خلال عموده اليومى الذى ينشر فى الصفحة الثانية بجريدة الشروق، وعلى بوابة الجريدة، بعنوان "علامة تعجب".
عماد الدين حسين، مولود فى قرية التمساحية، مركز القوصية، محافظة أسيوط، فى 22 نوفمبر 1964، له نافذة أخرى يطل بها على الجمهور، ولكن هذه المرة عن طريق شاشة التلفاز، إذ يطل معلقًا على العديد من الأحداث عبر الفضائيات المصرية والعربية والعالمية.
وقبل تولى عماد الدين حسين رئاسة تحرير الشروق، كان مديرًا للتحرير، بعد أن عاد من دبى واستقر فى مصر، بعد 10 سنوات عمل فيها بجريدة البيان الإماراتية، وقبل السفر عمل محررًا ورئيسًا لأقسام الأخبار والتحقيقات، وكاتب مقالات فى العديد من الصحف، مثل صوت العرب ومصر الفتاة والعالم اليوم والجمهورية وعمل أيضًا مراسلاً للعديد من الصحف العربية.
وفى 12 نوفمبر عام 2012، عُين عماد الدين حسين رئيس تحرير تنفيذى لجريدة الشروق إذ يُعد أحد مؤسسى إدارة التحرير بالجريدة، التى أصدرت أول أعدادها فى فبراير عام 2009، قبل أن يتولى رئاسة تحريرها مطلع عام 2014.
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