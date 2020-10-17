خالد صلاح رداً على تنظيرات أسامة هيكل: الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقاً

هاجم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وزير الإعلام أسامة هيكل، بسبب تصريحاته الأخيرة حول طبيعة قراء المحتوى الصحفي في مصر.

ووجه خالد صلاح، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات "تويتر" سؤالاً لهيكل، قائلاً: "سؤالي للوزير أسامة هيكل: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسئولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟".

وتابع صلاح هجومه قائلاً: "كفاك تنظير دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقاً ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين".

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".