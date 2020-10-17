محمد الباز رداً على تنظيرات أسامة هيكل: "التزم الصمت فهو أنفع وأجدى وإلا فابحث عن وظيفة أخرى"

هاجم الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

ووجه الباز سؤالاً رداً على تنظيرات أسامة هيكل، عبر صحفته على موقع التواصل "فيسبوك"، قائلاً: "لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟".

وتابع الباز: "لا أعرف ما الذى يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذى يجب أن يجتهد ويقدم أفكاراً لتطوير الإعلام الذى هو سلاح حقيقي في معركة الدولة ضد الاٍرهاب يتفرغ تقريباً للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره".

وأضاف أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة: "هيكل لا يكف عن بث روح الإحباط في جموع الصحفيين، والإشارة إلى أنه لا أحد يقرأ الصحف أو يشاهد التليفزيون، وهو ما يمكن أن يؤثر في صناعة الًعلام سلبياً، فلماذا يدفع المعلنون للصحف أو القنوات إذا كان أحد لا يقبل عليها؟".

ووجه محمد الباز، نصيحة لوزير الإعلام: "نصيحة لأسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى، وإلا فيمكنك أن تبحث عن وظيفة أخرى تناسب قدراتك في التنظير الفارغ".