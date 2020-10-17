مشاهد من جنازة والدة الشهيد أحمد منسي إلى مقابر الأسرة بالروبيكي

وصل منذ قليل، جثمان والدة الشهيد أحمد منسى "سناء محمد رضا" إلى مقابر الأسرة بالروبيكى بالعاشر من رمضان، لتأدية صلاة الجنازة عليها وتشيعها لمثواها الأخيرة بجوار نجلها الشهيد، وأفاد مصدر مقرب من الأسرة، أن العزاء قاصر على تشييع الجثمان بالمقابر.



وكانت والدة الشهيد قد توفيت فى الثانية من ظهر اليوم السبت، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.



ويذكر أن البطل أحمد صابر منسى، استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث.