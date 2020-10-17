الزراعة: منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة

أكد الدكتور محمد سعد، مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية، انه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين والمربين وتوفير الامصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة، وفي إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الامصال واللقاحات البيطريه على مستوى الجمهورية باسعار اقتصاديه لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه وتقليل التكلفه الاقتصاديه على المربين وتوفير غذاء صحي آمن.

واضاف "سعد"، فى بيان اليوم، بأنه يوجد 19 منفذا على مستوى الجمهورية في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان وفي محافظات القاهرة الإسكندرية الدقهلية كفر الشيخ بورسعيد دمياط البحيرة الغربية القليوبية المنيا الاقصر اسيوط بنى سويف المنوفية الإسماعيلية والشرقية ومطروح.

ويقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمه للقوافل العلاجيه بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القوميه للهيئه العامه للخدمات البيطرية.