القباج توجه فريق كبار بلا مأوى لإنقاذ مسن في الإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالاسكندرية باتخاذ اللازم نحو مسن بلا مأوى متواجد بجوار محطة سيدى جابر.

وعلي الفور تحرك الفريق لمكان المسن وتبين أنه يدعي ص.ح ، ويبلغ من العمر ٧١ عاما متواجد امام رصيف محطة القطار لا يستطيع التحرك من مكانه بسبب عجز في المفصل الايمن نتيجة سقوطه علي احدي الارصفة، كما يعاني من خشونة في القدم اليسري، وكان يعمل في القاهرة في مصنع ملابس ولكن الامور ساءت بعد انتشار فيروس كورونا.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية لنقله لمستشفي الميري والحميات لاتخاذ اللازم من فحوصات وتحاليل، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية وايداعه فيدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوي.