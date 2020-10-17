يخالف الشرعية الدولية.. مصر تدين اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم السبت، إعلان إسرائيل، عن عزمها بناء خمسة آلاف مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث في بيان وزارة الخارجية على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار الأممي 2334.

وشدد السفير حافظ على أن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلًا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.