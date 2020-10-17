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مخطوطات نجع حمادى فى محاضرة بالمتحف القبطى

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مينا أشرف 2020-10-17 18:27 0 تبليغ

وأشار المتحف إلى أن اللقاء الأول حول معنى ودلالة كلمة قبطى وذلك فى الساعة الحادية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر، وبالنسبة للقاء الثانى حول مخطوطات نجع حمادى فى الساعة الحادية عشرة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر ويلقى المحاضرتين الدكتور باسم الشرقاوى.  

وأوضح أنه نظراً لاتباع واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس ، ستتم المشاركة بعدد محدود تمثل 50% من السعة الاستعابية لحضور لتلك المحاضرات بالمتحف.  

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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