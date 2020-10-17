مخطوطات نجع حمادى فى محاضرة بالمتحف القبطى

وأشار المتحف إلى أن اللقاء الأول حول معنى ودلالة كلمة قبطى وذلك فى الساعة الحادية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر، وبالنسبة للقاء الثانى حول مخطوطات نجع حمادى فى الساعة الحادية عشرة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر ويلقى المحاضرتين الدكتور باسم الشرقاوى.

وأوضح أنه نظراً لاتباع واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، ستتم المشاركة بعدد محدود تمثل 50% من السعة الاستعابية لحضور لتلك المحاضرات بالمتحف.