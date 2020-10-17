صور .. زايد : تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الجديد بالإسماعيلية

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مجمع الإسماعيلية الطبى مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا، فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز "30 يونيو" الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، للاطمئنان على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للتشغيل التجريبى ضمن المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت العيادات الخارجية، ووحدة العناية المركزة، ووحدة التعقيم المركزى، وكذلك غرف الغسيل الكلوى، مؤكدة جاهزيتها على أعلى مستوى من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل، وفقًا لمعايير الجودة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما تفقدت الأماكن المخصصة لانتظار المرضى وكذلك ماكينات خدمة المنتفعين، مؤكدة أن المركز يعد صرحًا طبيًا لتقديم خدمة على أعلى مستوى فى مجال أمراض الكلى والمسالك البولية لجميع أهالى مدن القناة.

وأشار إلى أن الوزيرة أشادت خلال جولتها بمستوى التجيهزات وأعمال التطوير والإنشاء التى تمت بمجمع الإسماعيلية الطبى على أعلى مستوى وفى وقت زمنى قياسى، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وأحدث النظم التكنولوجية، مؤكدة أن العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجرى على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بتخصيص مشرف إكلينيكى لكل 6 وحدات صحية من الوحدات التى سيتم العمل بها بنظام طب الأسرة ضمن المنظومة الجديدة، والذين يبلغ عددهم 16 وحدة ومركز طبى، كما وجهت بتكثيف حملات التوعية وحملات طرق الأبواب للتعريف بالمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وتابع :" أن الوزيرة وجهت رئيس هيئة الرعاية الصحى بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لمنظومة ميكنة الوحدات الصحية وربطها بالمستشفيات".

وأكد مجاهد أن الوزيرة شددت على أهمية تكثيف التدريب ورفع الكفاءة الإكلينيكية للفرق الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبى، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.



وذكر أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع العاملين بالمجمع لما يبذلونه من جهد وإخلاص فى العمل لخدمة وطنهم، مشيرة إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية فى مصر، حيث يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال و طوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهرى، روماتيزم القلب، طب الجنين".

وأوضح أن الطاقة السريرية للمجمع تبلغ 286 سريرًا داخليًا، و64 سريرا رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.