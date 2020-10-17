إقرار مشروع مصرى حول مكافحة الجريمة المنظمة

نجحت مصر فى تمرير قرارها المعنون "مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التى تستهدف الممتلكات الثقافية" بدعم دولى كامل خلال المؤتمر العاشر للدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى عُقد فى فيينا خلال الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر 2020، حيث تم إقرار القرار بالإجماع وشاركت 48 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، فى رعايته.





وقد أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى فيينا، والذى تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصرى استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة اشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات الارهابية، ومن ثم فقد نجح القرار فى تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك قبل المؤتمر الحادى عشر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2022، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال أمام تعزيز أُطر التعاون الدولى القائمة بالفعل. تجدر الاشارة إلى أن المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الانسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر فى المؤتمر، ألقى كلمة مصر وأكد من خلالها على أهمية القرار فى نشر الوعى بضرورة التصدى للتنظيمات الإرهابية التى تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التى لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما ايضا جزء لا يتجزأ من حق الاجيال القادمة فى الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية، كما وجه الشكر للدول التى قررت رعاية القرار وللدول الأطراف فى الاتفاقية التى تبنت القرار بالإجماع.

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