مساعد وزير الخارجية : استراتيجية لجنة حقوق الإنسان الأولى من نوعها فى مصر

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن استراتيجية اللجنة تعد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وتأتى فى أول سنة تأسيسية لعمر اللجنة العليا لحقوق الإنسان، حيث شرعنا هذا العام فى دراسة وتحليل كل نقاط القوة والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى حقوق الإنسان.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر وزارة الخارجية، وأكد جمال الدين، خلاله، أن هذه هى المرة الأولى التى تسعى فيها اللجنة للعمل بالتوازى على إعداد التقارير والشكاوى والتعديلات التشريعية المطلوبة، ورصد وتحليل ما يثار ضد مصر، وإبراز ما تقوم به مصر كل يوم والرد على ما يثار بمصداقية وشفافية.

وأوضح أن الاستراتيجية قام بالعمل عليها منذ سنة، العديد من الشخصيات، واليوم مناقشة المسودة الأولية لحقوق الإنسان يتبعها سلسة من جلسات الاستماع التى تنوى اللجنة العليا تنظيمها فى محافظات مختلفة للاستماع بآراء المجتمع المدنى بمفهومه الواسع.

وأشار إلى أنه سيتم تنقيح المسودة الأولية وطرحها على الإطار الحكومى للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشته فى ضوء التحديات الوطنية، موضحا أنها تأتى كمتممة لأول سنة من عمر هذه اللجنة.

وأضاف "أرسلنا لما يزيد عن 30 جهة وطنية عن تصورهم للاستراتيجيات الوطنية وتجميعها مع رؤيتهم بشأنها خلال الخمس سنوات المقبلة، مع رصد وتحليل للتوصيات الصادرة عن مجالس واتفاقيات حقوق الإنسان بالداخل والخارج".

وأشار إلى أن عدد من الحقوق على رأس أولويات اللجنة منها حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، موضحا أنه سيتم ترتيب عدد من الاجتماعات بمحافظات عدة لإشراك الجهات المعنية فى وضعها، كاشفا عن أن هذه المحافظات هى الإسماعيلية والمنيا والمنصورة والأقصر والإسكندرية.

وأوضح أن نشر ثقافة حقوق الإنسان للعاملين بالحكومة أمر هام جدا، وللقائمين على تنفيذ القانون فى السلك الشرطى، ولدينا أكاديمية الشرطة لهذا التدريب، ولدينا مركز لتدريب القضاة بوزارة العدد، وأيضا الإعلاميين، والدبلوماسين، مشيرا إلى أن اللجنة تعد موقعا بأكثر من لغة لنشر التقارير، بالإضافة لإعداد نشرة بشأن حقوق الإنسان.