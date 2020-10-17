المعينون بالشيوخ.. عبد المنعم سعيد صاحب الشهادات الرفيعة والمؤلفات المهمة

اُختير الدكتور عبد المنعم سعيد، ليكون عضوا فى مجلس الشيوخ 2020، لما له من خبرة كبيرة فى عدة مجالات مختلفة اكتسبها طوال فترة عمله بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، بالإضافة إلى أنه كان عضوا سابقا فى مجلس الشورى.





مسيرة عبد المنعم سعيد، حافلة بالمناصب، فهو رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو سابق بمجلس الشورى.

ولد عبد المنعم سعيد فى 9 نوفمبر عام 1948، وأكمل تعليمه حتى حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1970، ثم عمل فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية منذ عام 1975 كباحث مساعد ثم باحث ثم رئيسا لقسم العلاقات الدولية، كما عمل أيضا عبد المنعم سعيد باحث زميل لمنظمة بروكنجز بواشنطن عام 1987.

وللدكتور عبد المنعم سعيد، مؤلفات كثيرة فى شتى المجالات، منها ما يختص بالنظام العالمى الجديد، والشؤون العربية، والشراكة الأوروبية، والصراع العربى الإسرائيلى، كما له مقالات حول القضايا الأمنية فى الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح، هذا بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت فى الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا.

ويحمل الدكتور عبدالمنعم سعيد، عدة شهادات رفيعة المستوى، كان أولها البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم شهادة الماجستير من جامعة شمال إلينوى بالولايات المتحدة عام 1979، ثم شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1982.

وللدكتور عبد المنعم سعيد، عدد كبير من الأبحاث والمقالات التى نشرت سواء فى جريدة الأهرام أو المصرى اليوم، بالإضافة إلى عدد كبير من المواقع المصرية والعربية والدولية.