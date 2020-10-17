المعينون بمجلس الشيوخ.. محب الرافعى صاحب الخطط الطموحة للنهوض بالتعليم

تضمنت قائمة أسماء المعينين الـ100 فى مجلس الشيوخ، فى القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اسم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق، والذى نستعرض فى السطور التالية أهم المحطات فى مسيرته.





عمل الرافعى، معيدا بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية فى 24 مايو 1984م، ومدرسا مساعدا بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية فى 30 أغسطس 1988م، ومدرسا مساعدا بقسم التربية والثقافة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فى 1 يناير 1990م.

كما عمل الرافعى مدرسا بقسم التربية والثقافة بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة عين شمس فى 31 أغسطس 1993م، وأستاذا مساعدا بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية فى 26 فبراير 2001م.

وعمل الرافعى أيضا أستاذا لتربية البيئية بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فى 31 أكتوبر 2007م، ومدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس فى الفترة من 30 مارس 2011م حتى 25 نوفمبر 2011م، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار فى الفترة من 25 نوفمبر 2011م حتى تاريخه.

وأيضَا عمل الرافعى مستشارًا لتطوير التعليم والدراسات العليا لكليات البنات بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 1995 م إلى 2003م، ومستشار إعدادا الدراسات الخاصة بافتتاح الأقسام والكليات الجديدة بالمجلس العلمى لكليات البنات فى الفترة من 1995م إلى 2003م.

كما عمل خبير إعداد البرامج والدورات التدريبية وتنفيذها بالمشاركة مع هيئة المعونة الدنماركية "دانيدا" 2008م، ومشروع التنمية الحضارية والحقوق البيئية التابع للاتحاد الأوربى 2011م إلى 2012م، ورئيس ومستشار لجنة التربية والإعلام البيئى الاتحاد العربى للتدريب من 22 سبتمبر 2009م، ومستشار الجودة لكلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة 2010م إلى 2011م.

وعمل مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس من 30 مارس 2011م وحتى 25 نوفمبر 2011م، ورئيس تحرير مجلة آفاق جديدة فى تعليم الكبار، ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس فى الفترة من 30 مارس 2011م، وحتى 25 نوفمبر 2013م، ورئيس لجنة إعداد قاعدة بيانات الأميين فى مصر فى الحملة الوطنية لتعليم الكبار لنهضة مصر "معًا نستطيع" بالاشتراك مع اليونسكو من 2010م إلى 2012م، وأمينا عاما لمجلس أمناء الحملة الوطنية لتعليم الكبار لنهضة مصر "معًا نستطيع" بالاشتراك مع اليونسكو.

وفى 5 مارس 2015 أدى الرافعى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزيرا للتربية والتعليم.