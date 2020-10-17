أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، قرارا بتعيين الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الرئيس الراجل جمال عبد الناصر، كعضو بمجلس الشيوخ، وفق قانون المجلس رقم 141 لسنة 2020 الذى يتيح له الحق فى تعيين 100 مقعد من أصل 300 مقعد.





وتعمل هدى جمال عبد الناصر، كأستاذ للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وتخرجت هدى عبدالناصر فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتزوجت من حاتم صادق زميلها فى الجامعة، حيث عملت فى بداية حياتها فى مكتب الرئيس للمعلومات، ثم تدرجت فى سلك الجامعة الوظيفى بعد حصولها على رسالة الدكتوراه من لندن. كما انتقلت ابنة الرئيس عبد الناصر للعمل فى مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، بعد وفاة والدها، إلى أن جاء عام 2002 وقدمت استقالتها من المؤسسة العريقة، بعدما فوجئت بمقال يهاجم والدها فى ملحق كان الأهرام أصدره وقتها احتفالا باليوبيل الذهبى للثورة. وعينت بعد ذلك كأستاذة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، واهتمت هدى بتحقيق تراث والدها من خطب وتصريحات ووثائق، حيث تفرغت لتوثيق تاريخ والدها ونشره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعينون بمجلس الشيوخ.. هدى جمال عبد الناصر الباحثة عن توثيق تاريخ والدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.