

تسير مصر للطيران غدًا الأحد ١٨ أكتوبر ٣٦ رحلة جوية الي كل من الرياض ، تورنتو ، بغداد ، نادجمينا ، ميلانو ، باريس ، روما ، ابوجا ، امستردام ، فرانكفورت، عمان ، الخرطوم ، المدينة المنورة، بيروت ، الشارقة ، دبي ، أبوظبي ، واشنطن ، لندن ، اسطنبول ، جدة ، الدمام و٧ رحلات داخلية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسيرغدا 36 رحلة جوية لنقل 4000راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.