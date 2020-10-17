مصر تدين إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية في الضفة الغربية 

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم السبت، إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأكد أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفًا للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار الأممي 2334.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلًا عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.

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