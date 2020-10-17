المعينون بمجلس الشيوخ.. السيد عبد العال ممثل اليسار فى البرلمان

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يعد عبد العال، ثالث رئيس لحزب التجمع بعد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق وخالد محيى الدين، مؤسس حزب التجمع، حيث أن تاريخه فى العمل السياسى طويل، كانت بدايته بعدما تم انتخابه رئيسا لحزب التجمع عام 2013، وكان يشغل قبل انتخابه رئيسا للحزب، منصب الأمين العام.
خاض عبد العال انتخابات مجلس الشعب فى 1995 ضد فؤاد باشا سراج الدين مرشح حزب الوفد فى فترة التسعينيات، إلا أن عبد العال خسر فى مواجهة سراج الدين.
مسيرة عبدالعال تكللت بالنجاح، بعد أن تم تعيينه ضمن قائمة الـ 28 المعينين فى مجلس النواب عام 2015، تقديرا لدور اليسار المصرى فى الحياة السياسية المصرية، حيث يعد حزب التجمع أحد أعرق أحزاب اليسار فى مصر، والذى تم تأسيسه عام 1976.
كما كان لعبدالعال مواقف وطنية، أبرزها رفضه لمشروع تقسيم ليبيا، بالإضافة إلى رفضه إعادة تقسيم دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة وعلى أساس عشائرى وطائفى ودينى.
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