المعينون بمجلس الشيوخ.. عمر صميدة صاحب الأعمال البطولية فى حرب الاستنزاف

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وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 590 لسنة 2020، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للقانون رقم 141.
ويعد عمر المختار حسين عمر صميدة من مواليد 1946 بالقاهرة، وهو سليل عائلة صميدة بفاقوس محافظة الشرقية، حيث تلقى تعليمه هناك حتى المرحلة الثانوية، ثم التحق بالكلية البحرية إلى أن تخرج منها وحصل على بكالوريوس العلوم البحرية وبكالوريوس العلوم العسكرية عام 1967.
عقب تخرجه من الكلية البحرية، اشترك صميدة فى حرب الاستنزاف، حيث عمل ضابطاً للإشارة بإحدى مدمرات تشكيل السفن الحربية المكلفة بالحصار البحرى لمضيق باب المندب بجنوب البحر الأحمر واليمن، حتى تحقق نصر أكتوبر 1973، وتم تكريمه على اشتراكه فى أعمال بطولية بمنحة نوط الواجب العسكرى.
عقب تقاعده، اتجه صميدة إلى العمل الخاص كرجل أعمال بدء من استصلاح الأراضى وصناعة الطوب أثناء فترة التعمير، ومنها انطلق لأعمال تجارية بمصر والمملكة العربية السعودية.
كانت قناعته كبيرة بالمساهمة فى العمل المجتمعى والخيرى وتنمية المجتمع، حيث دشن مؤسسة عمر صميدة لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان التى تتعاون مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى.
يذكر أن والد الربان عمر صميدة هو القائم مقام طبيب حسين عمر صميدة أحد الضباط الأحرار فى عهد ما قبل الثورة، كما أن جده هو الشيخ عمر بك صميدة من كبار العلماء آنذاك ورئيس المحاكم العرفية.
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