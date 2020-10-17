إنفوجراف .. شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة.





ومن خلال الإنفوجراف التالى تعرف على شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية : لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى http://www.facebook.com/shmffeg. والصفحة الرسمية على يوتيوب من خلال الرابط: https://www.youtube.com/shmffeg ، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

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