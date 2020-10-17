أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، قرارا بتعيين رجل الأعمال الدكتور نبيل دعبس، عضو بمجلس الشيوخ، ضمن 100 عضو، وفق قانون المجلس رقم 141 لسنة 2020، الذى يتيح له الحق فى تعيين 100 مقعد من أصل 300 مقعد.





ويعد الدكتور نبيل دعبس، أحد رجال الأعمال البارزين، حيث أسس عددا من المشروعات الكبرى، كالأكاديمية الحديثة بالمعادى "مودرن أكاديمى"، إضافة إلى شبكة قنوات مودرن، وأيضا عدد من المشروعات الأخرى سواء التعليمية أو غيرها. وفى شهر يوليو عام 2011، أعلن الدكتور نبيل دعبس، تأسيس حزب مصر الحديثة، لإثراء المشاركة فى الحياة السياسية بمصر، عقب أحداث 25 يناير 2011. وفى يونيو 2014، أعلن دعبس تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى دعا فيها المصريين للمساهمة فى إنقاذ مصر، وتقليل حجم الديون الخارجية والداخلية على مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعينون بمجلس الشيوخ .. نبيل دعبس صاحب المشروعات التعليمية الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.