بالبنط العريض.. حسام فاروق لمراسلة جارديان: معلوماتك عن قانون التصالح مضللة

وتحدث فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن مجموعة الصحفيين الذين يغطون الشأن المصرى فى الصحف الأجنبية بشكل عدائى وهجومى بشكل مستمر.
وسلط فاروق الضوء على تقرير منشور بصحيفة الجاريان البريطانية للصحفية روث مايكلسون مراسلة الصحيفة بالقاهرة، يخص "قانون التعديات على الأراضى الزراعية وقانون المصالحات" دون مصداقية حقيقية، معربا عن اندهاشه بكتابة الصحفية للموضوع وهى خارج مصر.
كما أوضح فاروق أن الهيئة العامة للاستعلامات، أرسلت خطابًا فى وقت سابق رصدت فيه الأخطاء المهنية والتجاوزات للمراسلة الصحيفة وتضمن بيانات مضللة وغير صحيحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا فتم ترحيلها وإلغاء ترخيصها فى مصر يوم 20 مارس 2020، وأكد فاروق أن الصحفية لا تجرؤ الحديث عن القوانين البريطانية.
وتابع :" أن الصحفية استخدمت مصلحات غير مهنية فى تقريرها المنشور وادعت أن المواطنين خرجوا فى مظاهرات على غير الحقيقة وكأنها تتحدث عن بلد آخر مستندة فى الموضوع لمنظمة العفو الدولية مؤكدا أن هذه المنظمة تم تسيسها من قبل أجهزة مخابرات عالمية".
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