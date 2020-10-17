قرينة الرئيس ناعية والدة الشهيد منسى : رحلة مشرفة من العطاء والبذل

وكتبت قرينة الرئيس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسى، والتى وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن". وتابعت :" نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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