المعينون بمجلس الشيوخ.. سامح عاشور صاحب الخبرة الطويلة فى العمل الحقوقى

يعد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أحد أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق قانون مجلس الشيوخ الذى يتيح له الحق فى تعيين 100 مقعد من أصل 300 مقعد.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 590 لسنة 2020، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للقانون رقم 141.



وسامح عاشور هو سياسى وحقوقى مصرى، ولد فى مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1973، وكان قبلها رئيسا لاتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة فى الفترة من 1973 حتى 1975.

عقب تخرجه، عمل عاشور كمحامٍ منذ أكتوبر 1975، لكنه فى عام 1981، قضى عدة أشهر فى السجن بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعدما دافع عن استقلال النقابة التى حلَّ الرئيس مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد.

ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات، وصدور قرار من الرئيس الراحل حسنى مبارك فى نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين، حيث استقبل عدداً منهم فى قصر العروبة، كان على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان من بينهم المحامى الشاب – وقتها – سامح عاشور.

تقلد عاشور خلال مسيرته العديد من المناصب، منها عضو مجلس نقابة المحامين منذ سنة 1985 حتى 1994، وعضو مجلس شعب من 1995 حتى 2000، ورئيس مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر بسوهاج من سنة 1995 حتى الآن، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمحامين سابقًا.

كما تقلد منصب نائب رئيس اتحاد المحامين الأفارقة سابقًا، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية سابقًا، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة، وعضوا بمجلس كلية الحقوق – جامعة عين شمس.

كما انتخب عاشور نقيبا للمحامين المصريين سابقًا لثلاث دورات، من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008، ومن سنة 2015 حتى مطلع عام 2020، وسبق له أن فاز بعضوية مجلس الشعب المصرى عضوًا مستقلًا بين عامى 1995-2000.