المعينون بمجلس الشيوخ.. جميل حليم حبيب المناضل ضد الإخوان

وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المحامى جميل حليم حبيب، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، ليكون عضوا معينا بمجلس الشيوخ، وفق قانون المجلس الذى يتيح لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 100 مقعد من أصل 300 مقعد.





واشتهر حليم بأنه كان من الأصوات العالية المطالبة بإسقاط الدستور عقب ثورة 30 يونيو، لأنه دستور أسسته جماعة الإخوان الإرهابية، وكان بين صفوف المتقدمين باستقالاتهم من مجلس الشورى آنذاك.

وعين حليم فى مجلس الشورى خلال فترة حكم الإخوان، حيث كان واحدا من الذين رفض الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى السابق، السماح لهم بعرض تقرير اللجنة التشريعية بخصوص مد أجل الدورة النقابية، وصاحب الارتداء الشهير لوشاح أسود مكتوب عليه "إجراء باطل لقانون باطل"، اعتراضا على مناقشات قانون السلطة القضائية إبان حكم جماعة الإخوان.

وبعد ثورة 30 يونيو، اختير "حليم" ضمن لجنة الخمسين، التى تشكلت فى سبتمبر 2013، بواسطة الرئيس المؤقت حينها عدلى منصور بالقرار رقم 570 لسنة 2013، وكان الغرض منها دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعى، وتلقى مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصرى المعدل.

وفى تلك الفترة، طالب حليم بأن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات، استنادا إلى دستور 2014، معتبرا أن النهضة التى تتم فى مصر لا يصح معها أن تكون الفترة الرئاسية 4 سنوات.

وتبنى حليم مؤخرا دعوات بإنشاء هيئة للأوقاف الكاثوليكية وأخرى للأوقاف الإنجيلية، حيث شارك فى اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ممثلا للكنيسة الكاثوليكية لهذا الصدد.

ويعمل حليم أيضا كعضو مجلس إدارة فى شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ممثلا عن المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعى، كما حصل على دكتوراة فى القانون من جامعة عين شمس.