فى أول يوم دراسة .. نائب مأمور قسم طما يصطحب ابن الشهيد بيرم إلى مدرسته

ويذكر أن الشهيد حمدى بيرم، أمين شرطة، استشهد خلال عودته من العمل، عند اقتحام نقطة شرطة العتامنة على أيدى مجموعة من الإرهابيين.

وحرص نائب قسم مركز طما على اصطحاب ابن الشهيد، من أمام منزله بصحبة عدد من رجال الشرطة، إلى مدرسته بذات القرية، حتى يفخر الطفل بما قدمه والده، وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وفداء للوطن، وأنهم قادرون على حمايتهم من أى معتدٍ أو مخرب يحاول النيل من أمن واستقرار البلاد.