مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى في خط الوسط، ومروان محسن مهاجما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأحمد فتحى وحمدى فتحى وجيرالدو وأليو بادجى ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

ويدخل الأهلى مواجهة الوداد وهو يفقد عددا كبيرا من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبا الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.

وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك وكازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.

وفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، فى الوقت الذى أجرت بعثة الأهلى 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقى الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى شدد الجهاز الطبى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط فى القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.