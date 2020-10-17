الداخلية تضبط بطل فيديو "استعراض القوي وإطلاق النار " في جزيرة بالنيل (فيديو)

توصل قطاع الأمن العام إلى مسجل خطر، ظهر بمطقع فيديو استعراض للقوي وإطلاق النار بنهر النيل، وتم ضبط المتهم عقب تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص بإحدي الجزر الكائنة بمجري النيل بين دائرتي مركز زفتي بأمن الغربية، قسم ميت غمر بأمن الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث من مديرتي أمن الدقهلية والغربية لفحص المسجلين خطر والعناصر الإجرامية المشتبة فيها .

وقب البحث والتحري تمكن ضباط قسم شرطة ميت غمر من ضبط العنصر الخطر حسن متولي أحمد الطويل 27 سنة، سبق إتهامة في 7 قضايا " ضرب ،مخدرات "، مقسم مركز زفتي بالغربية، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و10 طلقات من ذات العيار، و92 لفافة مخدر الهيروين تزن حوالي 200 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازتة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطة الإجرامية ، تم تحرير محضراً بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.