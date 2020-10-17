خالد صلاح: أسامة هيكل (شرشح بالبلدي) مرددا نفس كلام كل أعداء مصر

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قال الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع "كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة فى البرلمان لكنه أخفق حتى فى إدارة اختلاف مهني و (شرشح بالبلدي) مرددا نفس كلام كل أعداء مصر".
وأضاف عبر حسابه على تويتر موجها كلامه إلى وزير الإعلام أسامة هيكل "يعني لا اتعلمت سياسة ولا إعلام، هل تبحث عن فرصة عمل أخرى فى واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلاً؟".
وتابع "سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا فى معركة وطنية كبيرة دفاعاً عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب
اختشي وشمر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة. ولا عارف تساعدنا حتى . عيب".
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