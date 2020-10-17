قرينة الرئيس عن والدة الشهيد منسى: نودع إحدى سيدات مصر العظيمات

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل.

وكتبت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » : « نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل، كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس فى الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن..نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان».